Tempesta d'amore, anticipazioni 15 febbraio: Ariane abbandonerà la vendetta? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il pubblico di Tempesta d'amore ha atteso il ritorno di Christoph con trepidazione per capire se il viaggio in Thailandia sia stato utile per trovare le prove contro Karl per quanto concerne l'incendio che tempo prima ha distrutto il suo hotel di lusso. Ebbene, stando alle anticipazioni di oggi, lunedì 15 febbraio, della soap opera tedesca, il fratello di Linda tornerà al Fürstenhof con un'importante novità. L'uomo, infatti, si confiderà con il figlio Tim e gli dirà che grazie al DNA dell'ex marito di Ariane che gli ha inviato la sorella, finalmente potrà provare che è stato lui ad appiccare l'incendio a Bangkok. Dal canto suo, Ariane sembrerà ritrovare l'antico sentimento nei confronti di Karl che la solleciterà ad abbandonare la sua voglia di vendetta verso ...

