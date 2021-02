Stop allo sci e prime polemiche | Lega chiede cambio di metodo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – A poche ore dal Giuramento,“grane” per il neonato Governo Draghi la cui sfida più complicata sarà proprio far convivere le diverse sensibilità della maxi maggioranza che lo sostiene. Un primo “assaggio” è arrivato pronti via con l’ordinanza a firma del Ministro della Salute Speranza che ha fatto slittare la riapertura degli impianti sciistici al 5 marzo, anzichè oggi, come previsto. “La normativa attuale prevede, per assurdo, che il ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia. Evidentemente c’è qualcosa da registrare. Penso che sarà oggetto di discussione. Ad oggi questa è la normativa”. Così il Ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo ad una conferenza stampa in Regione Lombardia, cercando di spiegare come sia potuto avvenire lodegli impianti da sci a poche ore dalla loro riapertura. Per il ...