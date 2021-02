Square Enix chiede ai fan di non inviare cioccolatini per San Valentino causa Coronavirus (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ogni 14 febbraio, i giocatori inviano cioccolatini ai personaggi e agli sviluppatori di Square Enix, conosciuta per giochi di successo come Dragon Quest e Final Fantasy. Quest'anno, tuttavia, la società con sede a Tokyo ha pubblicato un messaggio sul suo sito web chiedendo ai fan di astenersi dall'inviare regali. I dipendenti di Square Enix hanno avuto la possibilità di lavorare completamente da casa a partire da dicembre, rendendo difficile per il suo personale ricevere tali regali in ufficio. Tra i motivi di questa decisione c'è ovviamente l'emergenza sanitaria a causa del Coronavirus. "Abbiamo fatto il possibile per proteggere i nostri giocatori in un momento cruciale durante la stagione in corso", ha detto un funzionario della ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ogni 14 febbraio, i giocatori invianoai personaggi e agli sviluppatori di, conosciuta per giochi di successo come Dragon Quest e Final Fantasy. Quest'anno, tuttavia, la società con sede a Tokyo ha pubblicato un messaggio sul suo sito webndo ai fan di astenersi dall'regali. I dipendenti dihanno avuto la possibilità di lavorare completamente da casa a partire da dicembre, rendendo difficile per il suo personale ricevere tali regali in ufficio. Tra i motivi di questa decisione c'è ovviamente l'emergenza sanitaria adel. "Abbiamo fatto il possibile per proteggere i nostri giocatori in un momento cruciale durante la stagione in corso", ha detto un funzionario della ...

