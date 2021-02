Sileri | “Chiudere dove vi sono le varianti”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il viceministro uscente alla Salute Pierpaolo, ospite della trasmissione RAI “Domenica In”, ha evidenziato le problematiche legate alledel virus e le conseguenze che ne posscaturire in riferimento ai vaccini: “Alcuneinsignificanti, altre purtroppo creano problemi. La variante sudafricana è quella che pone più problemi perché sembrerebbe resistente ai vaccini. Come combattere questo aspetto? Intanto con le chiusure ladciqueste, almeno all’inizio, per congelare la situazione e studiarla meglio. Se cidei focolai abnormi, lì bisogna immediatamente”. “Ora – ha aggiunto– serve cercare le, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Chiudere

L'ex vice ministro Pierpaoloè d'accodo. ' Ora serve cercare le varianti, bisogna procedere ... La prima cosa èladdove c'è qualcosa di anomalo, intanto chiudi con il meccanismo stop and ...Servono chiusure laddove ci sono queste varianti, almeno all'inizio, per congelare la situazione e studiarla meglio; se poi ci sono focolai occorreimmediatamente. SITUAZIONE VACCINI...Il viceministro Sileri ha parlato delle varianti del virus Covid-19 e le ripercussioni sui vaccini qualora le varianti fossero immuni.La Puglia trascorrerà un'altra settimana in zona gialla, ma in alcuni Comuni i numeri sono già da fascia rossa. È il caso di Santeramo, in provincia di Bari, dove il ...