Sci, impianti aperti per protesta in Val d'Ossola. Ira governatori contro lo stop. Coldiretti: addio a stagione costa 10 miliardi a indotto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: il governo chiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: il governo chiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di...

AMorelliMilano : Impedire l'apertura degli impianti di sci a poche ore dalla partenza è un'infamata. Punto. - marcodimaio : Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepara… - GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - al_mantellini : RT @Michele_Arnese: È Palazzo Chigi - ovvero Mario Draghi - ad approvare la chiusura degli impianti di sci. Lo fa a metà pomeriggio, dopo u… - lapierpierina : RT @Gilmerdo: Ho appena sentito uno che ha lasciato un messaggio in radio dicendo 'non sappiamo se sopravviveremo alla variante inglese e q… -