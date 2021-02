Ricciardi non cede: «Il vecchio governo voleva convivere col virus: abbiamo avuto morti ed economia affossata. Ora lockdown breve e mirato» (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese si trasmette molto velocemente, quella brasiliana può dare origine a reinfezioni e quella sudafricana limita l’efficacia del vaccino di AstraZeneca. Per Walter Ricciardi sono questi i grandi ostacoli per superare la seconda ondata e far scendere la curva dei contagi. Il consulente del ministro della Salute chiede da tempo, con più forza negli ultimi giorni, un lockdown duro a livello nazionale: «Roberto Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti», dice Ricciardi in un’intervista al Messaggero. «Nel precedente governo, però, trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus. Questo ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l’economia», dichiara l’ex presidente ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese si trasmette molto velocemente, quella brasiliana può dare origine a reinfezioni e quella sudafricana limita l’efficacia del vaccino di AstraZeneca. Per Waltersono questi i grandi ostacoli per superare la seconda ondata e far scendere la curva dei contagi. Il consulente del ministro della Salute chiede da tempo, con più forza negli ultimi giorni, unduro a livello nazionale: «Roberto Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti», dicein un’intervista al Messaggero. «Nel prente, però, trovava un muro, trovava la linea di chicon il. Questo ha causato decine di migliaia die ha affondato l’», dichiara l’ex presidente ...

thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - borghi_claudio : Il caro #Ricciardi deve spiegare perché qui non ci sono le stragi. Non si scherza con il lavoro delle persone. - Dan_passover : @Open_gol E ancora non c’era l’effetto ricciardi che in pratica si è pubblicamente lamentato di conte e di sileri a nome di speranza - LeoWh1te_ : RT @LeoWh1te_: Dopo la dichiarazione da regime relativa al #lockdown di #Ricciardi e la chiusura degli impianti da sci, proprio il giorno p… -