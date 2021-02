Paura ad Arzano | incendio in una fabbrica | grossa nube nero in cielo

(Di lunedì 15 febbraio 2021). Unè divampato in unadi prodotti chimici D’Amato. Nella zona industriale della città sono intervenuti i vigili del fuoco, dopo la segnalazione di numerosi cittadini. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio, intorno alle 14, ed ha avvolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Paura Arzano

Il Mattino

... per rappresentare anche la voglia di interrompere quella catena diche purtroppo il Covid ha ... premio "speciale" nella stessa sezione a Lello Marangio di(Na). Un Premio "alla memoria" ...Stesa aCarosello di moto,tra la gente. Forse il tentativo di un regolamento di conti. Con il volto coperto da caschi integrali e a bordo di quattro moto di grossa cilindrata, verso le 18,30 di ...A Giugliano e a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, si sono verificati due episodi di violenza nei confronti del personale sanitario. A Giugliano in Campania un uomo di 39 anni è stato denunciato ...