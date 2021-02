Patto di Stabilità, Gentiloni: a marzo linee guida per disattivare la clausola (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni ha detto che a “inizio marzo” verranno indicati i “parametri” di cui l’esecutivo Ue terrà conto per decidere la disattivazione della clausola di sospensione del Patto di Stabilità e di Crescita. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. Bruxelles “fornirà le linee guida su come intenda trattare il pacchetto di policy di primavera di quest’anno – ha spiegato Gentiloni – Questo includerà le indicazioni preliminari” sulle politiche di bilancio dei mesi successivi e “i parametri di cui terremo conto per decidere sulla General Escape Clause”. Quanto ai tempo per l’approvazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) “si possono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo agli Affari economici Paoloha detto che a “inizio” verranno indicati i “parametri” di cui l’esecutivo Ue terrà conto per decidere la disattivazione delladi sospensione deldie di Crescita. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. Bruxelles “fornirà lesu come intenda trattare il pacchetto di policy di primavera di quest’anno – ha spiegato– Questo includerà le indicazioni preliminari” sulle politiche di bilancio dei mesi successivi e “i parametri di cui terremo conto per decidere sulla General Escape Clause”. Quanto ai tempo per l’approvazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) “si possono ...

