Parallelo Femminile Cortina startlist del 16 febbraio 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Doman, martedì 16, alle 9.00 prenderanno il via le qualificazioni per ildi Cortine. Dalle 14.00 poi la fase finale per 16 atlete. Ecco la start list della prima parte di gara.: quali sono le novità? Domani si corre il primodie il primo ai campionati del mondo. Un format e una scelta sulle piste di gara che hanno fatto e fanno discutere. Sulla pista Cinque Torri, domani 16alle ore 9.00 si comincia con la fase di qualificazione delle ragazze. La fase finale invece si terrà alle 14 nellla zona del Rumerlo Saranno protagoniste 52 atlete, che si giocheranno il pass per gli ottavi su una run secca. Passeranno gli 8 tempi ...