Non è l’Arena | Asia Argento litiga con un ospite | “ti metto il tacco in bocca”

Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti nell'ultima puntata andata in onda ieri, domenica 14 febbraio 2021, di Non è l'Arena. L'attrice è stata invitata in merito ad uno degli argomenti che si sono trattati durante la prima serata di La7: il caso Genovese. La figlia di Dario Argento, infatti, è intervenuta per raccontare la sua esperienza come vittima, dal momento che è stata violentata da Harvey Weinstein uomo che, per altro, ha denunciato. Non è l'Arena: Asia Argento litiga con il Direttore di 'Libero' Pietro Senaldi Tra gli ospiti della puntata di Non è l'Arena, per parlare dell'argomento che è stato ribattezzato "Terrazza Sentimento", c'era anche il Direttore di 'Libero' Pietro Senaldi.

