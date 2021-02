Mina Settembre chiude con un boom di ascolti. Ci sarà una seconda stagione? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mina Settembre , la serie tv molto liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti , con la regia di Tiziana Aristarco , si è conclusa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 febbraio 2021), la serie tv molto liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti , con la regia di Tiziana Aristarco , si è conclusa...

fanpage : Il grande trionfo di #MinaSettembre - VanityFairIt : La Rai conferma: la fiction con protagonista Serena Rossi, è già in fase di scrittura - nicoindian : @serenarossi_com È vero che la seconda serie non si chiamerà 'Mina Settembre 2', ma 'Mina Ottobre'????? Scherzo nat… - MontiFrancy82 : Chiusura con grandissimi ascolti per “Mina Settembre”, in attesa della seconda stagione della serie… - EnzoSulWeb : RT @GazzettaDelSud: Serena Rossi ha mandato in estasi i suoi fan con un messaggio sui social: «E ora si va avanti», con un emoticon col cuo… -