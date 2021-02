Meghan Markle e il principe Harry aspettano il secondo figlio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buone notizie dal Regno Unito: Archie, nato nel maggio 2019, avrà un fratellino, o una sorellina. Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. A riguardo nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni, che ora trovano conferma ufficiale. La notizia, però, non è stata commentata da nessun account ufficiale della Famiglia Reale al momento. Archie Harrison, il battesimo del figlio di Harry e Meghan con le sorelle di Lady D. L’aborto spontaneo di Meghan Markle Solo pochi mesi fa Meghan Markle aveva parlato di un aborto spontaneo attraverso una lettera-editoriale pubblicata sul New ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buone notizie dal Regno Unito: Archie, nato nel maggio 2019, avrà un fratellino, o una sorellina., il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. A riguardo nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni, che ora trovano conferma ufficiale. La notizia, però, non è stata commentata da nessun account ufficiale della Famiglia Reale al momento. Archie Harrison, il battesimo deldicon le sorelle di Lady D. L’aborto spontaneo diSolo pochi mesi faaveva parlato di un aborto spontaneo attraverso una lettera-editoriale pubblicata sul New ...

