Meghan e Harry | l’annuncio dato con un abito perfetto di Carolina Herrera

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Quel vestito ci parla di Archie. Sembrava il grande escluso dell’annuncio sur l’herbe esploso sui social nella tarda serata di San Valentino, il giorno scelto da Meghan e Harry per comunicare al mondo l’attesa del loro secondo figlio. I due che hanno dimostrato di essere disposti a tutto pur di proteggere la loro privacy, hanno inserito nel quadretto in bianco e nero scattato con l’iPad da Misan Harriman il primogenito alla loro maniera. Stando a quanto riferisce People, l’abito lungo che avvolge Meghan nel bosco è di Carolina Herrera e si tratterebbe di un su misura confezionato per la duchessa di Sussex in occasione, appunto, della sua prima gravidanza.