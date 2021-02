“Ma veramente?” Serena Rossi | una notizia meravigliosa per l’attrice Tutti felici per lei

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Grandi notizie in relazione agli ascolti tv di domenica 14 febbraio: l’ultima puntata di Mina Settembre ha trionfato sui diretti competitor. La fiction di Rai 1 conha conquistato più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Lo share è stato del 26,4% di share, con picchi oltre del 30%. Nel dettaglio, l’undicesimo episodio è stato seguito da 6.680.000 telespettatori (24,70%), mentre l’ultimo ha registrato 6.426.000 spettatori (28,11%). Questo ha fatto del primo canale della tv di Stato la rete più vista della serata. D’altro canto, su Canale 5 Live–Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.038.000 spettatori, pari al 12% di share, in leggero calo rispetto la settimana scorsa quando fece registrare il 12,2% di share e 2.079.000 spettatori. Ad oggi la puntata più vista della trasmissione domenicale del Biscione è quella dell’11 ...

sarat811 : RT @gaia55802836: P: “girati che ti abbraccio” ...??è con questo ,vi auguro una serena notte a tutti e spero domani Giuli affronti la puntat… - RosariaVicidom6 : RT @gaia55802836: P: “girati che ti abbraccio” ...??è con questo ,vi auguro una serena notte a tutti e spero domani Giuli affronti la puntat… - gaia55802836 : P: “girati che ti abbraccio” ...??è con questo ,vi auguro una serena notte a tutti e spero domani Giuli affronti la… - AACCdipendente : Stavo dicendo ad @alessandranina0 che l'amore di Serena e Davide è nato sul set e sono veramente belli! Se solo qu… -

Ultime Notizie dalla rete : veramente Serena

Caffeina Magazine

Ma anche se l'avesse fatto, facendo questo lavoro, non ci avrei visto malizia. Ne avrò girate decine di scene di passione, ma non c'era mainiente. Con tutte le persone attorno che ...... e questo problema si chiama Domenico , perché, nella fiction conRossi , fra Mina e il ... forse è così che andrannole cose.Bianca Guaccero rompe il silenzio, ecco cosa c'è di vero nella rivalità tra lei e Serena Rossi: la risposta spiazza i fan.Cala il sipario sulla prima stagione di Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi volge al termine con più punti interrogativi che certezze. E' l'epilogo perfetto per crescere ...