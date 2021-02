Lukaku lancia l’Inter in vetta alla classifica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Milan capitola in trasferta per la prima volta nella stagione e Lukaku lancia l’Inter in testa al Campionato. La squadra di Pioli perde clamorosamente due a zero a La Spezia contro la rivelazione di Italiano e l’Inter, battendo a San Siro la Lazio (3-1), lo scavalca in classifica. Dietro alle milanesi, la Juve perde a Napoli (1-0), mentre la Roma battendo l’Udinese (2-0) conquista momentaneamente la terza piazza. A Cagliari ritorna alla vittoria l’Atalanta (0-1, rete di Muriel allo scadere dei 90?), che rimane così agganciata al treno della Champions. Lukaku lancia l’Inter alla conquista del titolo Nel giorno di San Valentino, due reti e un assist per Lukaku. Ma al di là delle reti, non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Milan capitola in trasferta per la prima volta nella stagione ein testa al Campionato. La squadra di Pioli perde clamorosamente due a zero a La Spezia contro la rivelazione di Italiano e, battendo a San Siro la Lazio (3-1), lo scavalca in. Dietro alle milanesi, la Juve perde a Napoli (1-0), mentre la Roma battendo l’Udinese (2-0) conquista momentaneamente la terza piazza. A Cagliari ritornavittoria l’Atalanta (0-1, rete di Muriel allo scadere dei 90?), che rimane così agganciata al treno della Champions.conquista del titolo Nel giorno di San Valentino, due reti e un assist per. Ma al di là delle reti, non ...

