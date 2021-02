Kledi Kadiu sarà padre per la seconda volta: l’annuncio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha scelto Instagram, Kledi Kadiu per annunciare la sua seconda paternità: la moglie Charlotte Lazzari partorirà ad Agosto Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, Kledi Kadiu ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta: “La famiglia sta per allargarsi. Ad Agosto arriverà una nuova gioia”, ha scritto il ballerino di origini albanesi noto al pubblico italiano per la sua lunga militanza nei programmi di Maria De Filippi Amici e C’è Posta per te. l’annuncio (condiviso anche dalla moglie di Kledi, Charlotte Lazzari) è accompagnato da diverse foto di coppia e da uno scatto di famiglia in cui Kadiu appare sorridente accanto alla moglie Charlotte Lazzari, di diciotto anni più ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha scelto Instagram,per annunciare la suapaternità: la moglie Charlotte Lazzari partorirà ad Agosto Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale,ha annunciato che diventeràper la: “La famiglia sta per allargarsi. Ad Agosto arriverà una nuova gioia”, ha scritto il ballerino di origini albanesi noto al pubblico italiano per la sua lunga militanza nei programmi di Maria De Filippi Amici e C’è Posta per te.(condiviso anche dalla moglie di, Charlotte Lazzari) è accompagnato da diverse foto di coppia e da uno scatto di famiglia in cuiappare sorridente accanto alla moglie Charlotte Lazzari, di diciotto anni più ...

