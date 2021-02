Incendio in appartamento a Roma, morto un 50enne (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un Incendio questa notte ha interessato un appartamento al nono piano di una palazzina di proprietà dell’Ater, in Via Giuseppe Lipparini, 13 a Roma. Nel rogo è deceduto un uomo di circa 50 anni, un cane e un gatto, mentre una donna di 40 anni è stata trasportata in ospedale per intossicazione da fumo. L’Incendio è avvenuto intorno alle ore 2:30 e in particolare ha interessato una stanza dell’appartamento gli infissi e parte degli arredi. La palazzina è composta da 14 piani. Sono in accertamento le cause dell’Incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di servizio, 118, 113 e Polizia Scientifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unquesta notte ha interessato unal nono piano di una palazzina di proprietà dell’Ater, in Via Giuseppe Lipparini, 13 a. Nel rogo è deceduto un uomo di circa 50 anni, un cane e un gatto, mentre una donna di 40 anni è stata trasportata in ospedale per intossicazione da fumo. L’è avvenuto intorno alle ore 2:30 e in particolare ha interessato una stanza dell’gli infissi e parte degli arredi. La palazzina è composta da 14 piani. Sono in accertamento le cause dell’. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di servizio, 118, 113 e Polizia Scientifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, incendio in appartamento: morto 49enne. Una donna in ospedale - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: Stanotte i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Rivodutri per l’#incendio in un appartamento: salvate dai #vigilidelfuoco 2… - Notiziedi_it : Roma, incendio in un appartamento alla Cecchignola: morto un 50enne. Ferita una donna - CInfotracker : #RT @Adnkronos: Incendio in appartamento a Roma, morto un 50enne - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Stanotte i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Rivodutri per l’#incendio in un appartamento: salvate dai #vigilidelfuoco 2… -