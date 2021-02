Hotel Eufemia | caso chiuso | dopo il tradimento denunciato via social i due protagonisti tornano insieme

trash_italiano : SCUSATE MA IO MI ERO COMPLETAMENTE PERSO QUESTA STORIA DELL'HOTEL EUFEMIA #noneladurso - infoitcultura : Tradimento Hotel Eufemia, Gianluca e Grazia fanno pace da Barbara D'Urso - infoitcultura : Tradito da moglie, hotel Eufemia/ 'Con amante in stanza prima notte nozze' e marito… - infoitcultura : La coppia dell’Hotel Eufemia in tv, lui la perdona: “Con l’amante nella stanza della notte di nozze” - infoitcultura : La coppia dell'Hotel Eufemia in Tv: 'Siamo tornati insieme'. Ecco tutti i retroscena - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Eufemia

Aveva scoperto il tradimento della moglie e lo aveva pubblicato sui social: il video girato all'di Palermo in pochissimo tempo diventò talmente virale che nei giorni a seguire moltissime persone si recarono in una sorta di pellegrinaggio sul luogo del misfatto. A distanza di mesi, ...La sceneggiatura prevede anche un ritorno all', nella stanza del tradimento che era stata la camera della prima notte di nozze della coppia fatta scoppiare dalla sceneggiatura per poi ...Gianluca e Grazia, la coppia del tradimento all'hotel Eufemia, hanno fatto pace: ecco cosa hanno raccontato a Live - Non è la (...) ...Parliamo di uno spettacolo andato in onda, ieri sera, su Canale 5, nel salotto di Barbara D'Urso. Spettacolo osceno di una oscena televisione dove non c'è poltrona per la dignità.