Genova, protesta contro le chiusure: mille persone in piazza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Genova, bloccata la sopraelevata. Ieri alcuni ristoratori hanno protestato aprendo le proprie attività e sono stati multati Getty Images Ieri la protesta in molte città italiane con l'apertura delle proprie attività sfidando divieti e sanzioni. Oggi di nuovo in piazza in modo particolare a Genova. Nel capoluogo ligure la forma di dissenso contro il blocco della attività causa Covid è stata particolare con circa 1000 persone in piazza nel pomeriggio. C'è stata la protesta simbolica della consegna delle chiavi al Prefetto della città. In piazza anche fornitori e lavoratori nell'indotto. La Liguria è in zona arancione pertanto l'assenza obbligato di molti ristoratori sul posto di lavoro ha favorito ...

