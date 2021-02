GENERAZIONE TIKTOK | Sam & Wendy

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 febbraio 2021) 1- Ciao! Presentatevi per noi! Ciao! Siamo Sam & Wendy. Wendy viene dall’Italia mentre Sam è inglese. Attualmente viviamo in Inghilterra con il nostro cagnolino Juan Pablo. Abbiamo iniziato a pubblicare sfide linguistiche durante il primo lockdown (in parte per aiutare Sam a imparare l’Italiano). Bisogna ammettere che Sam sta “lottando” un pochino con la lingua, la cosa sembra divertire molto le persone che ci seguono e il suo italiano sta anche migliorando (almeno secondo noi)!