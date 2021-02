Esperti Ue danno ragione a Ricciardi: 'Rafforzare misure o casi aumenteranno'" (Di lunedì 15 febbraio 2021) 'A meno che le misure non farmaceutiche' come telelavoro e restrizione agli spostamenti 'non vengano continuate o addirittura rafforzate, nei prossimi mesi dovrebbe essere previsto un aumento ... Leggi su europa.today (Di lunedì 15 febbraio 2021) 'A meno che lenon farmaceutiche' come telelavoro e restrizione agli spostamenti 'non vengano continuate o addirittura rafforzate, nei prossimi mesi dovrebbe essere previsto un aumento ...

Irobot1976 : Il governo degli esperti... @DavideGiac giacaloneeeee come vi sto pensando a lei e tutta la famiglia di very liberi… - frallegra : RT @Tonia83971674: @Cinzy08_ @Simona21982074 Il governo italiano è famoso x correre ai ripari solo dopo che il danno è stato già fatto...i… - TodayEuropa : #Attualità #Network Esperti Ue danno ragione a Ricciardi: 'Rafforzare misure o casi aumenteranno'… - scavuzzo47 : @NicoFuccaro @mostro15119736 Non ho finora riscontrato in nessuno degli esperti un'espressione giustificativa di un… - MarcoFattorini : Giusto che gli esperti mettano in guardia dalle varianti e consiglino soluzioni. Ma con questo tipo di comunicazion… -