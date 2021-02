Elezioni in Catalogna: vittoria degli indipendentisti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si sono svolte le Elezioni in Catalogna. A causa della pandemia di coronavirus l’affluenza alle urne è stata una delle più basse della storia. Il partito socialista ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia gli indipendentisti hanno vinto le Elezioni e insieme hanno la possibilità di formare il nuovo governo. Elezioni in Catalogna: cos’è Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si sono svolte lein. A causa della pandemia di coronavirus l’affluenza alle urne è stata una delle più basse della storia. Il partito socialista ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia glihanno vinto lee insieme hanno la possibilità di formare il nuovo governo.in: cos’è

