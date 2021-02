Cremona progetta un futuro nel segno dell’economia circolare

Leggi su wired

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo Stradivari e turismo gastronomico.guarda avanti, e lo fa appoggiandosi a una visione che mescola tradizione, attrattività, ricerca e innovazione. Economia, recupero degli scarti, miglioramento dell’efficienza energetica sono al centro del nuovo piano voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Galimberti, che ha riunito attorno a un tavolo tre delle principali aziende del territorio per immaginare una città sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Galimberti ammette l’esistenza di uno squilibrio demografico in città. “Ma per risolverlo, per attirare i giovani, bisogna offrire loro una prospettiva” dice a Wired.20/30, questo il nome dello schema presentato nei giorni scorsi, immagina una parte delle risposte per ripensare il territorio nel lungo periodo. C’è chi sostiene ...