Covid-19, buone notizie dal "San Pio": tre dimessi e nessun decesso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – buone notizie dall'Ospedale "San Pio" di Benevento. Non si registra nessun decesso per problemi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono invece tre i pazienti, ricoverati nel nosocomio sannita, che lasciano la struttura ospedaliera. Tutti e tre i pazienti dimessi provengono dalla Provincia di Benevento. Sono attualmente, invece, 40 i pazienti ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

