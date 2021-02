Conte torna in cattedra. L’ex premier riprenderà a insegnare all’Università di Firenze. Ma con la politica non è finita: “Continuerò a dare il mio contributo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati: quella è una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del consiglio. Continuerò a dare il mio contributo nelle modalita’ che decideremo insieme”. E’ quanto ha detto a ilFattoQuotidiano.it L’ex premier, Giuseppe Conte. “Quale sarà il mio futuro politico? Per il momento – ha detto ancora Conte – vedo il mio futuro immediato, che è il rientro a Firenze come professore dell’università. E’ terminata l’aspettativa, quindi riprendo sicuramente ad andare a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati: quella è una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del consiglio.il mionelle modalita’ che decideremo insieme”. E’ quanto ha detto a ilFattoQuotidiano.it, Giuseppe. “Quale sarà il mio futuro politico? Per il momento – ha detto ancora– vedo il mio futuro immediato, che è il rientro acome professore dell’università. E’ terminata l’aspettativa, quindi riprendo sicuramente ad ana ...

