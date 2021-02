Come calcolare l'hash dei file (per controllare la sua identità) (Di lunedì 15 febbraio 2021) La funzione crittografica di hash è una colonna portante della tecnologia moderna che permette, tra le altre cose, di garantire l'affidabilità di qualsiasi sequenza di byte, che può essere un sito Web Come o un qualsiasi file scaricato da internet. Nello specifico l'hashing è una conversione matematica che trasforma una stringa, di dimensioni variabili, in un "riassunto", hash, di lunghezza minore e dimensioni costanti; l'hashing non permette, però, la conversione contraria garantendo, quindi, l'unicità degli hash ed evitando eventuali collisioni. In termini pratici, anche se ci sono programmi automatici in grado di farlo senza bisogno di calcolare l'hash, si tratta di un modo molto tecnico per sapere se un file ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 15 febbraio 2021) La funzione crittografica diè una colonna portante della tecnologia moderna che permette, tra le altre cose, di garantire l'affidabilità di qualsiasi sequenza di byte, che può essere un sito Webo un qualsiasiscaricato da internet. Nello specifico l'ing è una conversione matematica che trasforma una stringa, di dimensioni variabili, in un "riassunto",, di lunghezza minore e dimensioni costanti; l'ing non permette, però, la conversione contraria garantendo, quindi, l'unicità deglied evitando eventuali collisioni. In termini pratici, anche se ci sono programmi automatici in grado di farlo senza bisogno dil', si tratta di un modo molto tecnico per sapere se un...

pomhey : Come calcolare l'hash dei file (per controllare la sua identità) - mikytooday1 : @PaoloP_11 @ilavfd Ehm al solito la cronologia è falsata! Ma vi divertite? Le palestre sono state chiuse ad ottobre… - DebiruS : @Hazydavey38 Io non penso che lo abbiano preso di forza come la vecchia del film 'I mostri', gli avranno chiesto se… - consulentesoldi : ??Sai che il 2021 è l'ultima chance per accedere a #quota100? ??Non hai tempo di calcolare la tua #pensione e ci pe… - NOprisonersEVER : @Voormas @semplici8 @Lukazzu @caterita2008 @consolefirmin @SaraLF74 @paolinab @klaatu29 @danffi @donnadimezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come calcolare Otto milioni di euro per i frantoi pugliesi danneggiati dalle gelate del 2018 Decreto in Gazzetta Ufficiale

... le procedure e le modalità per concedere e calcolare il contributo in conto capitale per i frantoi ... successivamente, come sottosegretario al Ministero alle Politiche agricole, dovranno ora seguire ...

Quali documenti sono necessari per l'ISEE socio - sanitario 2021

In questi casi particolari, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente senza dover ... Come i ricoveri presso RSA o strutture RSSA. In ultimo, l'ISEE socio - sanitario si richiede per ...

Come calcolare la quantità giusta di impasto per pizza da mettere nella teglia Proiezioni di Borsa ... le procedure e le modalità per concedere eil contributo in conto capitale per i frantoi ... successivamente,sottosegretario al Ministero alle Politiche agricole, dovranno ora seguire ...In questi casi particolari, viene data la possibilità diun ISEE corrente senza dover ...i ricoveri presso RSA o strutture RSSA. In ultimo, l'ISEE socio - sanitario si richiede per ...