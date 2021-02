Wierer gran cuore e recupero: ma è quarta nell'Inseguimento. E la Vittozzi... (Di domenica 14 febbraio 2021) Una medaglia di legno ma che gara, che cuore e che carattere per Dorothea Wierer, nell'Inseguimento di 10 km ai Mondiali di biathlon di Pokljuka (Slo). L'azzurra, che partiva con un gap di 1'21' ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Una medaglia di legno ma che gara, chee che carattere per Dorotheadi 10 km ai Mondiali di biathlon di Pokljuka (Slo). L'azzurra, che partiva con un gap di 1'21' ...

Una medaglia di legno ma che gara, che cuore e che carattere per Dorothea Wierer, nell'Inseguimento di 10 km ai Mondiali di biathlon di Pokljuka (Slo). L'azzurra, che partiva con un gap di 1'21' accumulato nella Sprint di sabato, con una grande prova sugli sci (il quinto ...

Biathlon: cdm; Wierer seconda nella sprint di Oberhof

ROMA, 14 GEN - Terzo podio stagionale per Dorothea Wierer nella Coppa del mondo di biathlon. La tre volte campionessa iridata, quest'anno in cdm ... e sugli sci ha mostrato una gran condizione. Al terzo ...

L'inseguimento femminile dei Mondiali di biathlon 2021 a Pokljuka sorridono ancora alla norvegese Tiril Eckhoff, capace di bissare il successo di ieri e laurearsi campionessa del mondo per la terza vo ...

Una medaglia di legno ma che gara, che cuore e che carattere per Dorothea Wierer, nell’Inseguimento di 10 km ai Mondiali di biathlon di Pokljuka (Slo). L’azzurra, che partiva con un gap di 1’21” ...

