«We're Good»: Dua Lipa tra Titanic e aragoste in un video imperdibile (Di domenica 14 febbraio 2021) Per capire cosa c'entri Dua Lipa con l'aragosta e il Titanic dovete prenderti tre minuti di tempo e guardare il video di We're Good, il primo singolo estratto da Future Nostalgia: The Moonlight Edition, versione deluxe dell'album della popstar che sta dominando le classifiche di tutto il mondo vendendo più di mezzo milione di copie solo negli Stati Uniti. La canzone, che si rifà ad atmosfere squisitamente retrò, ci riporta indietro al 1912, quando un'aragosta assiste al triste destino delle sue compagne, prelevate una a una dai cuochi per essere cucinate e servite ai clienti del ristorante nel quale la stessa aragosta stanzia in un acquario, arrendendosi all'evidenza. https://www.youtube.com/watch?v=jr47YisIsz8

