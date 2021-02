Uno Bianca, Fabio Savi "non posso chiedere scusa"/ "Troppo rispetto di chi ho ucciso" (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella lunga lettera fatta pervenire dal suo avvocato ai giornalisti del Quotidiano Nazionale, Fabio Savi scrive " In questi 27 anni ho compiuto un lungo e difficile percorso rivedendo quotidianamente ... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella lunga lettera fatta pervenire dal suo avvocato ai giornalisti del Quotidiano Nazionale,scrive " In questi 27 anni ho compiuto un lungo e difficile percorso rivedendo quotidianamente ...

DTrumponi : Lo #scii é uno sport da ricchi, come la 'settimana bianca'. Pagate le tasse bastardi e non piangete perché non vi p… - romi_andrio : RT @repubblica: Uno bianca, Fabio Savi: 'Con quale coraggio potrei chiedere scusa?'. Zecchi: 'Lasciateci in pace' - binottofranco : RT @repubblica: Uno bianca, Fabio Savi: 'Con quale coraggio potrei chiedere scusa?'. Zecchi: 'Lasciateci in pace' - Stefanoboh : @bianca_cappa A me serve uno sforzo notevole per tendermi conto che il collega del 1990 non è un ragazzino, ma un uomo di trent'anni. - repubblica : Uno bianca, Fabio Savi: 'Con quale coraggio potrei chiedere scusa?'. Zecchi: 'Lasciateci in pace' -