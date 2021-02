Sci alpino, startlist combinata maschile Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di domenica 14 febbraio 2021) Domani, 15 febbraio, andrà in scena la combinata maschile dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina (Italia). Sulle nevi nostrane godremo di un grande spettacolo con la specialità che racchiuderà la velocità del superG (ore 11.15) e la tecnica dello slalom (ore 15.20). In casa Italia si cercherà di fare il meglio possibile con Riccardo Tonetti, Cristof Innerhofer e Giovanni Franzoni al via. Programma combinata maschile – Mondiali SCI alpino 2021 Domani, lunedì 15 febbraio (ore 11.15), prenderà il via la combinata alpina maschile, prova valida per i Mondiali di sci 2021. Si comincerà con la prova del superG all’orario indicato, poi alle 15.20 andrà in scena la manche ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Domani, 15 febbraio, andrà in scena ladei2021 di scia Cortina (Italia). Sulle nevi nostrane godremo di un grande spettacolo con la specialità che racchiuderà la velocità del superG (ore 11.15) e la tecnica dello slalom (ore 15.20). In casa Italia si cercherà di fare il meglio possibile con Riccardo Tonetti, Cristof Innerhofer e Giovanni Franzoni al via.SCI2021 Domani, lunedì 15 febbraio (ore 11.15), prenderà il via laalpina, prova valida per idi sci 2021. Si comincerà con la prova del superG all’o indicato, poi alle 15.20 andrà in scena la manche ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - RaiNews : #Mondiali di #sci alpino, lo spettacolo delle #FrecceTricolori nel cielo di Cortina #Cortina2021 - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - allanswer42_fx : RT @GDF: Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'#Italia durante il… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Mondiali in DIRETTA: doppietta Kriechmayr, 4° Paris, grave infortunio per Schieder -