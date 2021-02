Santori-Picca | Allarme aggressioni per anziani soli in casa

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 febbraio 2021) – “E’ inconcepibile quanto avvenuto a Luciana, una signora anziana del V Municipio aggredita a colpi di martello dall’idraulico di fiducia che ha suonato la porta chiedendo dei soldi. Così come grave è stata l’aggressione alla signora Nora di fronte al supermercato all’Eur a cui è stata strappata violentemente la sua borsa. Ci giungono sempre più segnalazioni di questi fatti sconcertanti che sono solo la punta di un iceberg che potrebbe esplodere nei prossimi mesi per via della crisi economica alimentando atteggiamenti violenti da parte di persone senza rispetto e senza scrupoli che con disprezzo aggrediscono anche le persone anziane per qualche euro”. Così in una nota Fabrizioe Monica, dirigenti romani della Lega, Emiliano Corsi, capogruppo della Lega in V Municipio e Pietro Briglia del coordinamento della Lega del IX Municipio. “Siamo ...