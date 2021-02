Sampdoria | Damsgaard brilla ancora Ma non abbastanza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Mikkel, giovane della, dimostrail suo talento: nel match contro la Fiorentinama incide meno rispetto alla sfida di Benevento Titolare nell'undici di Claudio Ranieri, nella sfida di Serie A trae Fiorentina, Mikkelcolpisce tutti con la sua classe, soprattutto nel primo tempo. Nell'incontro del Ferraris, il gioiello dellaprima sulla fascia destra, poi su quella sinistra. Nel prima frazione gioca in tranquillità mettendo in difficoltà gli esterni viola. Nella ripresa, invece, non riesce ad essere incisivo come a Benevento, tanto che Ranieri decide di richiamarlo in panchina.