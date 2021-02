Oscar 2021: la cerimonia in scena da più location (Di domenica 14 febbraio 2021) Stando alle anticipazioni dell’Academy, la cerimonia degli Oscar 2021 si terrà dal vivo e da molteplici location. Cosa sappiamo “Per dare vita allo show dal vivo che il nostro pubblico che viene da ogni parte del mondo desidera vedere, rispettando allo stesso tempo le regole imposte dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa live da diverse location, compreso lo storico Dolby Theatre”. Attraverso un comunicato, l’Academy of Motion Pictures ha fornito i primi dettagli su quella che sarà la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2021, una serata di gala che dovrà fare indubitabilmente i conti con l’attuale situazione sanitaria. Per permettere il precipuo rispetto delle norme di distanziamento sociale, oltre che per evitare ai ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021) Stando alle anticipazioni dell’Academy, ladeglisi terrà dal vivo e da molteplici. Cosa sappiamo “Per dare vita allo show dal vivo che il nostro pubblico che viene da ogni parte del mondo desidera vedere, rispettando allo stesso tempo le regole imposte dalla pandemia, lasarà trasmessa live da diverse, compreso lo storico Dolby Theatre”. Attraverso un comunicato, l’Academy of Motion Pictures ha fornito i primi dettagli su quella che sarà ladi consegna dei Premi, una serata di gala che dovrà fare indubitabilmente i conti con l’attuale situazione sanitaria. Per permettere il precipuo rispetto delle norme di distanziamento sociale, oltre che per evitare ai ...

