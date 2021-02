MotoGP, Davide Brivio: “Tanta tensione in squadra tra Valentino Rossi e Lorenzo dopo il GP di Catalogna del 2009” (Di domenica 14 febbraio 2021) A poche settimane dall’annuncio del passaggio al Team Alpine nel Mondiale di F1, Davide Brivio è tornato alla rivalità interna tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo nel 2009 in Yamaha. Il brianzolo, artefice del successo di Suzuki nel Motomondiale 2021 con lo spagnolo Joan Mir, ha espresso un proprio commento sul campionato che regalò a Rossi il titolo nel 2009, l’ultimo nella sua bacheca. Brivio si è soffermato sul sorpasso che Jorge Lorenzo subì a Barcellona nell’ultimo giro del GP di Catalogna, mossa che regalò al nostro connazionale una pesantissima vittoria nella lotta al Mondiale 2009. Quel momento chiave, il culmine di una battaglia indimenticabile che durò per parecchi giri, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) A poche settimane dall’annuncio del passaggio al Team Alpine nel Mondiale di F1,è tornato alla rivalità interna trae Jorgenelin Yamaha. Il brianzolo, artefice del successo di Suzuki nel Motomondiale 2021 con lo spagnolo Joan Mir, ha espresso un proprio commento sul campionato che regalò ail titolo nel, l’ultimo nella sua bacheca.si è soffermato sul sorpasso che Jorgesubì a Barcellona nell’ultimo giro del GP di, mossa che regalò al nostro connazionale una pesantissima vittoria nella lotta al Mondiale. Quel momento chiave, il culmine di una battaglia indimenticabile che durò per parecchi giri, ...

A poche settimane dall'annuncio del passaggio al Team Alpine nel Mondiale di F1, Davide Brivio è tornato alla rivalità interna tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo nel 2009 in Yamaha. Il brianzolo, art ...

Valentino Rossi ha vinto il suo ultimo titolo MotoGP nel 2009, nell’altro angolo di box c’era il suo più grande rivale: Jorge Lorenzo. Il successo al Montmelò permise a Valentino Rossi di mettersi in ...

