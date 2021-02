Meghan Markle e principe Harry, secondo figlio in arrivo: la conferma ufficiale della coppia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il principe Harry e Meghan Markle aspettano il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc: «Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilaspettano il loro. Lo hato un portavoce, citato dalla Bbc: «Possiamore che Archie diventerà un fratello...

SkyTG24 : Harry e Meghan aspettano il secondo figlio - VanityFairIt : Dakota Johnson applica il mascara come le ha insegnato la nonna Tippi Hedren, il preferito di Meghan Markle costa p… - VanityFairIt : Delusi dall'odio ricevuto in Rete, dicono addio ai follower, «per recuperare la libertà mentale» #Socialnetwork - silviadc95 : RT @starsareblind__: meghan markle e il principe harry avranno un secondo figlio ?? mi commuovo sono troppo carini - infoitcultura : Il principe Harry e Meghan Markle in attesa del secondo figlio -