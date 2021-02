Liguria arancione, nella riviera di Ponente ristoranti aperti e clienti dalla Francia: multe a Sanremo (Di domenica 14 febbraio 2021) I "disobbedienti" soprattutto a Ventimiglia al confine. Raffiche di sanzioni da polizia e carabinieri Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) I "disobbedienti" soprattutto a Ventimiglia al confine. Raffiche di sanzioni da polizia e carabinieri

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE A partire da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona arancione. Di… - TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - qn_lanazione : Liguria in arancione ma i ristoranti della riviera di Ponente aprono per San Valentino - livAnnaRita : RT @MediasetTgcom24: Nella Riviera Ligure ristoranti aperti e pienone di francesi #coronavirus -