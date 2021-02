(Di domenica 14 febbraio 2021) 'Non si può continuare con il 'metodo Conte', annuncio la domenica e chiusura il lunedi', ad opera del trio- Speranza.undi passo e rispetto per la gente di montagna ...

fattoquotidiano : L’unico indizio è la permanenza di Roberto Speranza al ministero della Salute #edicola @giampierocalapa - MediasetTgcom24 : Lega: Arcuri-Ricciardi? Serve cambio di squadra al livello tecnico #lega - GiulioCentemero : ?? La ricetta della#Lega? ??abbassare le tasse ??alzare la guardia su clandestini e droga #salvini #immigrati… - Loredanataberl1 : RT @italiana__doc: Governo Draghi, #Salvini: si preannunciano scintille. 'Poi su alcuni temi serve discontinuità: Lamorgese e Speranza o ca… - LSciarrini : RT @italiana__doc: La chiusura degli impianti sciistici fa insorgere la #Lega: 'Basta con il metodo Conte' I capigruppo del Carroccio #Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Arcuri

...opera del trio Ricciardi -- Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati'. Lo affermano i capigruppo della...... annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio RicciardiSperanza. Serve un ... Così i capigruppo dellaMassimiliano Romeo e Riccardo Molinari . ''Sono allibito da questa ...Malumore nella Lega, forza politica che sostiene il Governo Draghi, che in un comunicato stampa a firma dei capigruppo alla Camera e al Senato, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ha chiesto un ca ...Primi malumori tra i partiti al governo e prime grane per il premier , Mario Draghi. Dopo le dichiarazioni di Ricciardi "Servirebbe un lockdown", il ...