Joe Biden guarda a Oriente

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’assetto del nuovo National Security Council guidato da Jake Sullivan lascia pochi dubbi su quali saranno le priorità in politica estera dell’amministrazione. Durante i lunghi anni della Guerra Fredda, le menti più brillanti e gli analisti più capaci dell’amministrazione americana affollavano la direzione “Europa” del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, nella quale venivano elaborate le strategie per contenere l’Unione Sovietica, consolidare i rapporti con gli alleati, definire le strategie di competizione. Nell’era post 11 settembre lo stesso accadde per la direzione “Medio”: c’erano due guerre da combattere in Iraq e in Afghanistan e occorreva definire una strategia a tutto campo per contrastare la minaccia globale dell’Islam radicale. Oggi le sfide, le minacce e le crisi, e anche le opportunità, sono ulteriormente spostate verso ...