Io, medico, anziano e malato, scavalcato dai furbetti in tutte le liste di attesa (Di domenica 14 febbraio 2021) Carla Candia La lettera del medico specialista in radiologia diagnostica e radioterapia che racconta tutte le anomalie della prima fase di vaccinazione Sono un medico di 69 anni in attività, scrivo per segnalare una situazione anomala, illogica e probabilmente irregolare in relazione all'attuale campagna vaccinale. Da medico anziano in attività, in una condizione aggravata da patologia multipla infiammatoria cronica che ne aumenta il rischio in caso di contagio, è da dicembre che compaio in diversi elenchi di operatori sanitari consenzienti alla somministrazione vaccino, trasmessi alle Asl di competenza: due sono elenchi di studi polispecialistici accreditati con la Regione Lazio, in cui svolgo attività costante e continuata, e il terzo, dai primi di gennaio, è l'elenco predisposto ...

