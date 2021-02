Inter, per Lukaku 300 gol in carriera (Di domenica 14 febbraio 2021) Romelu Lukaku ha raggiunto i 300 gol segnati in carriera tra squadre di club e nazionale belga. L’attaccante dell’Inter ha tagliato il traguardo di reti dopo i primi 45? della gara contro la Lazio, con una doppietta: prima su rigore, poi con un destro, grazie ad un rimpallo tra due difensori della Lazio, da dentro area inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dal Var. Il belga è arrivato così a quota 56 gol con la maglia nerazzurra, che si vanno ad aggiungere agli 87 con l’Everton, ai 57 con il Belgio, ai 42 con il Manchester United, ai 41 con l’Anderlecht e ai 17 con il West Browmich Albion. Foto: Twitter uff. Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Romeluha raggiunto i 300 gol segnati intra squadre di club e nazionale belga. L’attaccante dell’ha tagliato il traguardo di reti dopo i primi 45? della gara contro la Lazio, con una doppietta: prima su rigore, poi con un destro, grazie ad un rimpallo tra due difensori della Lazio, da dentro area inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dal Var. Il belga è arrivato così a quota 56 gol con la maglia nerazzurra, che si vanno ad aggiungere agli 87 con l’Everton, ai 57 con il Belgio, ai 42 con il Manchester United, ai 41 con l’Anderlecht e ai 17 con il West Browmich Albion. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

