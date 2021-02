Impresa del Mantova (in 9): pareggio d'oro con la Sambenedettese (Di domenica 14 febbraio 2021) Mantova, 14 febbraio 2021 - Il Mantova interrompe la serie delle tre sconfitte consecutive e raccoglie un pareggio, comunque di notevole significato, con la Sambenedettese . In effetti la squadra di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 14 febbraio 2021), 14 febbraio 2021 - Ilinterrompe la serie delle tre sconfitte consecutive e raccoglie un, comunque di notevole significato, con la. In effetti la squadra di ...

In effetti la squadra di Troise conquista un punto con volontà davvero encomiabile, dopo aver giocato in dieci dal 31' del primo tempo e addirittura in nove contro undici per l'ultima mezzora. Un ...

'E' stata davvero una grande impresa - afferma il tecnico Laura Avram al termine del match - arrivare in finale in queste condizioni. Alla fine abbiamo pagato anche un calo fisico, in pratica sono ...

