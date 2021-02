Genitori calabresi contro il facente funzioni Spirlì | secondo quale assurda logica la scuola dovrebbe essere chiusa?

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) Dai sindacai ai, tutti stufi delle uscite a dir poco “carnevalesche” del Carnevale. Peccato che sono scherzi di cattivo gusto! “Come Coordinamento Calabria dell’Associazione Genima –in Rete accogliamo con favore le Raccomandazioni sull’aggiornamento del piano vaccinaleil covid del Ministero della Salute, Aifa, ISS che danno di fatto priorità alle vaccinazioni per i docenti e tutto il personale scolastico”. E’ quanto scritto in una nota dall’associazione diche prende posizione sulle scelte del presidentedella Regione Calabria, Ninodi sospendere per due settimane le lezioni per agevolare le vaccinazioni. “Ciò che invece – sottolineano – ci lascia stupiti sono le dichiarazioni del ...