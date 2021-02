E’ morto Erriquez | voce della Bandabardò

(Di domenica 14 febbraio 2021)all’età di 60 anni. Lasi è spento dopo una lunga malattia. ROMA – Musica in lutto. E’all’età di 60 annie anima. Per Enrico Greppi, il suo vero nome, una lunga carriera all’interno di una delle band italiane più conosciute dagli amantimusica. La notizia del decesso è stata data dal suo manager Francesco Barbaro. L’artista, come riportato da La Repubblica, combatteva da tempo con un brutto male, ma la famiglia ha preferito sin dai primi giorni di mantenere massimo riserbo. L’ultimo messaggio Sulla pagina Facebookband è stato pubblicato l’ultimo messaggio dell’artista prima del ...

Radio1Rai : ??E' morto Enrico #Greppi, in arte #Erriquez, volto ed anima della #Bandabardò. La notizia confermata dal manager Fr… - ilpost : È morto Enrico Greppi detto Erriquez, musicista e fondatore della Bandabardò - repubblica : ?? Morto Erriquez, voce e anima della Bandabardò - HojohClo : RT @Radio1Rai: ??E' morto Enrico #Greppi, in arte #Erriquez, volto ed anima della #Bandabardò. La notizia confermata dal manager Francesco B… - GiulianaSorren : RT @repubblica: ?? Morto Erriquez, voce e anima della Bandabardò -

Il cantante e chitarrista ènella sua abitazione di Fiesole, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male . La notizia della morte diè stata confermata dal manager Francesco ...E'questa mattina nella sua abitazione di Fiesole (Fi), Enrico Greppi, in arte, volto e anima della Bandabardò. L'artista, che aveva 60 anni, combatteva da tempo contro la malattia anche ...E' morto Erriquez, volto e frontman della Bandabardò. Enrico Greppi si è spento nella sua casa di Fiesole, in provincia di Firenze. Combatteva contro un terribile male da tempo, ma con la sua grande e ...Firenze, 14 febbraio 2021 - "Addio a Enrico Greppi, in arte Erriquez, volto e anima della Bandabardò. Ci lascia un grande artista, pieno di umanità e talento. La tua musica rimarrà per sempre con tutt ...