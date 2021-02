Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021: Halvor Egner Granerud sempre più leader (Di domenica 14 febbraio 2021) Halvor Egner Granerud si è aggiudicato la seconda gara di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Zakopane. Il norvegese ha chiuso in testa entrambe le serie (nella seconda però non è stato il migliore in assoluto) con il punteggio di 298.1 facendo meglio dello sloveno Anze Lanisek che ha chiuso con il punteggio di 295.2, conquistando una seconda piazza di grande prestigio, terzo posto per un monumentale Robert Johansson che, grazie ad un salto di 142 metri, scala 17 posizioni nella seconda serie e totalizza 293.8 punti: rimonta epocale. Con questo risultato Granerund si conferma leader della Classifica generale con 1542 a precedere il tedesco Markus Einsenbischler (1017) e il polacco Kamil Stoch (864). Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)si è aggiudicato la seconda gara dideldicon gli sci a Zakopane. Il norvegese ha chiuso in testa entrambe le serie (nella seconda però non è stato il migliore in assoluto) con il punteggio di 298.1 facendo meglio dello sloveno Anze Lanisek che ha chiuso con il punteggio di 295.2, conquistando una seconda piazza di grande prestigio, terzo posto per un monumentale Robert Johansson che, grazie ad undi 142 metri, scala 17 posizioni nella seconda serie e totalizza 293.8 punti: rimonta epocale. Con questo risultato Granerund si confermadellagenerale con 1542 a precedere il tedesco Markus Einsenbischler (1017) e il polacco Kamil Stoch (864)....

