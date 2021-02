Bigliettini segreti al Gf Vip | ecco chi li riceve e perché

(Di domenica 14 febbraio 2021) In arrivo un altro scandalo riguardante deiche stanno circolando al Gf Vip. Un concorrente ha ricevuto informazioni dall’esterno. L’ex tronista e vippone, Andrea Zelletta, nonostante sia considerato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

sunflowerily : Tutto questo è iniziato prima del lutto di Dayane, con la faccenda dei bigliettini. Come si può credere che da un g… - Lovingy86127828 : RT @lovingprelemi: #prelemi e pensare che ha letto i bigliettini segreti di loro perché Giulia e Pier si fidavano?? - Paola7319 : RT @lovingprelemi: #prelemi e pensare che ha letto i bigliettini segreti di loro perché Giulia e Pier si fidavano?? - BarbaCarmela : RT @lovingprelemi: #prelemi e pensare che ha letto i bigliettini segreti di loro perché Giulia e Pier si fidavano?? - Francym97 : RT @lovingprelemi: #prelemi e pensare che ha letto i bigliettini segreti di loro perché Giulia e Pier si fidavano?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bigliettini segreti

BlogLive.it

I dubbi di Rosalinda sul suo fidanzato. Tra attenzioni, scherzi e, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini. L'attrice siciliana però oggi pomeriggio ha confessato a Zelletta di aver paura di essersi comportata male con il suo ...La ricetta della Carbonara di Luciano Monosilio è nella scatola dove conservo iimportanti. Come un messaggio d'amore, mi torna in mente quando cucino questo piatto. Poi capita che mi ...In arrivo un altro scandalo riguardante dei bigliettini segreti che stanno circolando al Gf Vip. Un concorrente ha ricevuto informazioni dall'esterno ...Secondo Amedeo Venza, nella casa del GF Vip, Andrea Zelletta avrebbe ricevuto dei bigliettini esterni nascosti nelle scarpe.