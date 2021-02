Alisson e Kabak | che disastro | altra papera clamorosa | VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non è un gran momento perBecker, portiere del Liverpool di Jürgen Klopp. Un'topica (in collaborazione con Ozan) costata la sconfitta, chePianeta Milan.

PianetaMilan : .@Alissonbecker e @ozankabak4, che disastro: altra papera clamorosa | #VIDEO - #calcio #football @premierleague… - WannaBeCapiscer : La cosa più assurda della giornata di oggi non è lo Spezia che batte il Milan o la papera Kabak/Alisson, né tanto m… - fritatalover : RT @infoitsport: Leicester-Liverpool, il gol di Vardy: frittata Alisson-Kabak, sorpasso Foxes (VIDEO) - infoitsport : Leicester-Liverpool, il gol di Vardy: frittata Alisson-Kabak, sorpasso Foxes (VIDEO) - infoitsport : Leicester City-Liverpool 3-1, le pagelle: Vardy solito cecchino, bocciati Alisson e Kabak -

Ultime Notizie dalla rete : Alisson Kabak

Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jurgen Klopp con un 4 - 3 - 3 così disposto dal primo minuto:; Alexander - Arnold,, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago, ...LIVERPOOL FC:; Ozan, Andrew Robertson, Trent Alexander - Arnold, Georginio Wijnaldum (dal 42' st Xherdan Shaqiri), James Milner (dal 17' pt Thiago), Jordan Henderson, Curtis Jones (dal ...Il difensore turco Ozan Kabak, vicino al Milan nel recente passato, ha fallito nel suo primo match da titolare in Premier League inglese.Vince ancora il Manchester City in questa 24^ giornata di Premier League e diventa imprendibile. Guardiola ha la meglio, ancora una volta su Mourinho, e i citizens continuano la loro marcia trionfale.