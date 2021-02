VIDEO Berrettini-Khachanov | Australian Open | highlights e sintesi L’azzurro vola agli ottavi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Matteoha dimostrato grande solidità e maturità nel match di terzo turno deglicontro il russo Karenha vinto tre tie-break a conferma della sua capacità di gestire meglio dell’avversario i momenti decisivi della partita. Unico neo un problema addominale accusato dal tennista romano nel finale. Un problema per il quale il numero 10 del ranking ATP ha chiesto l’intervento del fisioterapista. La speranza è chepossa recuperare nelle prossime quarantotto ore in vista del match deglidi finale contro Stefanos Tsitsipas. Per gran parte della partita odierna il tennista italiano è sembrato quasi in controllo, nonostante di fronte avesse un giocatore di buonissimo livello. Di seguito le immagini del successo ...

OA Sport

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: GIOCANO Berrettini: 'Io e Khachanov ci sfidiamo da sempre: sarà un bel match'