Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 10:30 (Di sabato 13 febbraio 2021) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULL'AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN ENTRATA VERSO Roma; UN INVITO ALL'ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E' IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NONS IS EGNALANO ALTRE CRITICITA'. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA' Roma-NAPOLI, A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA CASSINO E CASERTA IL SERVIZIO E' FORTEMENTE RALLENTATO: AL MOMENTO I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 120 MINUTI; E' IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON TRENI INSTRADATI SU PERCORSI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Cos'è e come funziona la prima smart road d'Italia

Il progetto prevede l'istituzione di smart road anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma , sull'... rappresenta un test importante per il futuro della viabilità del nostro Paese. Nella splendida ...

Traffico Roma del 13 - 02 - 2021 ore 09:30

...altezza di via Asciano nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via ...Trionfale Quindi verso Monte Mario ricordiamo i lavori sul viadotto della Maglianatratto della Roma ...

