Poliziotti uccisi a Trieste | arriva la perizia | «Meran soffre di disturbo post-traumatico»

(Di sabato 13 febbraio 2021)la. «StephanAlejandro Augusto al momento dei fatti, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere». Sono le conclusioni – in possesso dell’Adnkronos – a cuino i periti incaricati dal gip diMassimo Tomassini di stabilire le condizioni del 30enne di origine domenicana che deve rispondere dell’omicidio dei duePierluigi Rotta e Matteo Demenego avvenuto negli uffici della questura diil 4 ottobre 2019., laIl collegio di esperti – dagli psichiatri Mario ...

Rassicurato dalla presenza del fratello accetta di andare in questura. 'Il fatto che egli fosse apparentemente calmo e acquiescente - scrivono i periti del giudice - non significa in alcun modo che ...Rientra in questa categoria psicopatologia il disturbo di cui soffrirebbe Alejandro Stephan Meran, accusato dell'omicidio dei dueavvenuto negli uffici della questura di Trieste il 4 ...(Adnkronos) – Rassicurato dalla presenza del fratello accetta di andare in questura. “Il fatto che egli fosse apparentemente calmo e acquiescente – scrivono i periti del giudice ...Le conclusioni dei periti sulle condizioni del 30enne accusato dell'omicidio di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nel 2019Milano, 13 feb. Stephan Meran Alejandro Augusto al momento dei fatti, era, per ...