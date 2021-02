LIVE Napoli-Juventus 1-0 | Serie A in DIRETTA | finisce il primo tempo con i partenopei in vantaggio!

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 Partita equilibrata che viene sbloccata da un rigore di Insigne,che gioca ma non riesce a creare pericoli concreti. A tra poco per il secondo! 47? Fine del1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Chiesa prova il tiro a giro, pallone fuori. 41? Bernardeschi si sposta sulla destra con Cuadrado più verso il campo. 39? Morata conduce un contropiede ma non riesce a passare il pallone a Ronaldo tutto solo. 37?che prova ad arrivare al pareggio. 35? Traversone di Cuadrado che Meret anticipa tutti prendendo il pallone. 33? Tiro di Insigne chefuori dai pali. 31? Goooooooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeeeeee, ...

46'pt Cerca direttamente la porta Insigne. Ma Szczesny non ha problemi a bloccare. 45'pt Ci saranno due minuti di recupero. 45'pt Giallo anche per Cuadrado , che stende Lozano al limite dell'area. 42'...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Lozano, Insigne, Politano; Osimhen. All. Gattuso JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; ...16' - Juve Stabia in dieci uomini per il rosso diretto a Mulè, che ha sgambettato Santaniello sulla corsa, sul lancio lungo di Silvestri dalle retrovie. Per l'arbitro è ...15' - Espulso Mulè. 13' - De Francesco per D'Angelo. 13' - Ora è la Juve Stabia a giocare contro vento, anche se le forti folate non aiutano ...